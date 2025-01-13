Боец Шаолиня: Полицейский эффектно задержал преступника в китайском аэропорту

В Сети разлетелось видео из Китая, на котором полицейский эффектным броском смог задержать и обезвредить преступника. По данным местных СМИ, правоохранителя зовут Ван Юньцзэ — он скромно заметил, что «просто делал свою работу».

Момент эпичного задержания преступника в Китае. Видео © Х / Luis Gabriel Velazquez

Инцидент произошёл в аэропорту Шэньчжэня, где мужчина эффектным броском помог задержать подозреваемого в краже драгоценностей. Преступник пытался сбежать, когда его окружали сотрудники с щитами.

Полицейский уже пять лет защищает мирных жителей от преступников. В юности Ван Юньцзэ занимался ушу. Поступком сотрудника правоохранительных органов в соцсети Х особенно восхитились американцы, отметив, что полицейские в США часто сразу стреляют на поражение.

Позже в Сети появилась информация, что Ван Юньцзэ использовал приём во время антитеррористических учений. Однако это никак не умаляет его умений и навыков.