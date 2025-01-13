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Регион
13 января, 18:40

Пожар в военном госпитале в Туле удалось локализовать

В Туле пожарные локализовали возгорание в военном госпитале, сообщили в пресс-службе правительства региона. Несмотря на достигнутый прогресс, работы по полной ликвидации пожара продолжаются. Полностью ликвидировать горение планируют в течение ближайших часов.

Как пояснили в пресс-службе, тушение огня осложняется особенностями конструкции здания, где присутствуют деревянные перекрытия и перегородки с пустотами, что способствует распространению возгорания. В операции задействованы 22 единицы техники и 65 сотрудников МЧС.

Момент «огненного» обрушения шпиля военного госпиталя в Туле попал на видео
Момент «огненного» обрушения шпиля военного госпиталя в Туле попал на видео

Напомним, 13 января в Туле произошёл пожар в военном госпитале. Предполагаемая причина возгорания — неисправность электропроводки. Людей из здания эвакуировали. Шпиль и крыша здания оказались полностью уничтожены.

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Анатолий Цейко
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