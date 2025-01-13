Пожар в военном госпитале в Туле удалось локализовать

В Туле пожарные локализовали возгорание в военном госпитале, сообщили в пресс-службе правительства региона. Несмотря на достигнутый прогресс, работы по полной ликвидации пожара продолжаются. Полностью ликвидировать горение планируют в течение ближайших часов.

Как пояснили в пресс-службе, тушение огня осложняется особенностями конструкции здания, где присутствуют деревянные перекрытия и перегородки с пустотами, что способствует распространению возгорания. В операции задействованы 22 единицы техники и 65 сотрудников МЧС.