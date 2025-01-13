Мелания Трамп посетила похороны Картера в платье Valentino с необычным воротом
Дональд и Мелания Трамп на похоронах Джимми Картера. Обложка © YouTube / The List
Необычный образ Мелании Трамп на церемонии прощания с бывшим президентом США Джимми Картером привлёк внимание журналистов. Описанием наряда будущей первой леди поделилось издание Page Six.
Мелания, прибывшая на похороны вместе со своим супругом Дональдом Трампом, выбрала чёрное платье-пальто от Valentino. Особое внимание привлёк воротник наряда, украшенный неоклассической скульптурой целующихся влюблённых XIX века. Свой траурный наряд она дополнила классическими чёрными туфлями-лодочками Manolo Blahnik, отказавшись от броских украшений и яркого макияжа.
Напомним, 39-й президент США Джимми Картер скончался 29 декабря в возрасте 100 лет. Он ушёл из жизни в своём доме в городе Плейнс, штат Джорджия. Поминальная служба по экс-президенту прошла в Вашингтоне 9 января. На ней присутствовали действующий президент Джо Байден со своей супругой Джилл, избранный глава Штатов Дональд Трамп, а также другие политики.