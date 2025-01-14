Yonhap: КНДР произвела пуск нескольких баллистических ракет малой дальности

Военные КНРД осуществили пуск нескольких, предположительно, баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начштабов Вооружённых сил Республики Корея.

По данным Сеула, ракеты взмыли в небо в провинции Чагандо и направились в сторону Японского моря. Боеголовки пролетели 250 километров и рухнули в воду.