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Регион
14 января, 02:29

Yonhap: КНДР произвела пуск нескольких баллистических ракет малой дальности

Военные КНРД осуществили пуск нескольких, предположительно, баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начштабов Вооружённых сил Республики Корея.

По данным Сеула, ракеты взмыли в небо в провинции Чагандо и направились в сторону Японского моря. Боеголовки пролетели 250 километров и рухнули в воду.

Южная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на пуски КНДР
Южная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на пуски КНДР

Напомним, что первую в этом году баллистическую ракету КНДР запустила 6 января. Как позже уточнили в ЦТАК, была испытана новейшая гиперзвуковая система, способная преодолевать любые системы ПРО в мире.

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Life.ru / Midjourney

Анатолий Цейко
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