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Регион
14 января, 03:39

Выжившего после двухмесячного дрейфа в Охотском море россиянина не стали обвинять в смерти брата и племянника

Выжившему в Охотском море Пичугину не предъявили обвинение из-за гибели родных

Уроженец Бурятии Михаил Пичугин, который чудом уцелел после двухмесячного дрейфа на лодке в Охотском море, дал показания в рамках уголовного дела по факту гибели родственников. Мужчину не стали обвинять в произошедшем и допросили в качестве свидетеля. Об этом стало известно РИА «Новости».

«По уголовному делу в качестве свидетеля допрошен Пичугин М., обвинение ему не предъявлялось», — сообщили в агентстве со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

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Напомним, что трагедия произошла в прошлом году. В августе два брата отправились в плавание по Охотскому морю, причём один из них взял с собой сына. Спустя несколько дней связь с ними оборвалась, а поисковые работы не увенчались успехом. Лишь в октябре лодку обнаружили рыбаки у села Усть-Хайрюзово в Тигильском районе Камчатского края, однако к тому моменту живым остался лишь Михаил Пичугин.

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Тимур Хингеев
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