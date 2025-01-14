В России впервые вынесли приговор по делу о безопасности дорожного движения

В Дагестане впервые в России вынесли приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения. Соответствующее решение принял суд в Каспийске. Об этом сообщили в госавтоинспекции по республике.

«Мировой судья судебного участка №104 города Каспийска рассмотрел дело в отношении водителя, обвиняемого по статье 267.1 УК РФ за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», — говорится в заявлении.

Подсудимого приговорили к штрафу на сумму 180 тысяч рублей. В материалах дела уточняет, что 31 декабря мужчина, находясь за рулём «порше кайенн» осознанно выехал на встречную полосу, чем создал угрозу для остальных участников дорожного движения. Автомобилист вину признал и раскаялся.