В России впервые вынесли приговор по делу о безопасности дорожного движения
В Дагестане вынесли первый в России приговор об угрозе безопасности движения
В Дагестане впервые в России вынесли приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения. Соответствующее решение принял суд в Каспийске. Об этом сообщили в госавтоинспекции по республике.
«Мировой судья судебного участка №104 города Каспийска рассмотрел дело в отношении водителя, обвиняемого по статье 267.1 УК РФ за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», — говорится в заявлении.
Подсудимого приговорили к штрафу на сумму 180 тысяч рублей. В материалах дела уточняет, что 31 декабря мужчина, находясь за рулём «порше кайенн» осознанно выехал на встречную полосу, чем создал угрозу для остальных участников дорожного движения. Автомобилист вину признал и раскаялся.
Ранее Life.ru писал, что Верховный суд запретил употребление алкоголя водителями на месте после ДТП. Таким образом была закрыта лазейка для хитрых автолюбителей. ВС рассматривал дело из Карелии, где мужчина после аварии принял на грудь, за что получил штраф 30 тысяч рублей и лишился прав на 1,5 года. Юрист прокомментировал решение Верховного суда.
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