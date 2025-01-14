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14 января, 08:38

Россиянке в США, «зайцем» слетавшей из Нью-Йорка в Париж, предъявили обвинение

Россиянке Дали в США официально предъявили обвинение за безбилетный полёт в Париж

В отношении гражданки РФ Светланы Дали, которая обманным путём попала без билета на борт самолёта, следовавшего из Нью-Йорка в Париж, выдвинули официальное обвинение. Об этом сообщило Associated Press.

Как сообщает агентство, 57-летней гражданке вменяют незаконное проникновение на борт, что чревато лишением свободы до пяти лет. Адвокат Дали отказался как-либо комментировать ситуацию.

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Напомним, что пассажирка обманула пункты досмотра аэропорта имени Джона Кеннеди и тайком проникла на борт, где скрывалась от стюардесс в туалетных кабинках. Как только авантюра вскрылась, авиакомпания Delta Air Lines отказалась возвращать Дали обратно в США для расследования. Высылать женщину пришлось французским властям.

Обложка ©

Х / dali_svetlana

Мария Любицкая
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