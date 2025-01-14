Выступление российской стороны в Совбезе ООН вывело из себя постпреда Британии
Полянский: Постпред Британии Барбара Вудворд вышла из себя на встрече СБ ООН
Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд. Фото © AP/TASS
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что постпред Великобритании Барбара Вудворд была сильно возмущена во время заседания Совета Безопасности в формате «формулы Арриа». Он отметил, что давно не видел, чтобы Вудворд так яростно реагировала на выступление российской стороны на этой встрече, о чем написал в своём Telegram-канале.
Полянский подчеркнул, что представленные российской стороной факты «серьёзно испортили им обедню».
«Как и уточнение о том, что они предоставили трибуну в ООН откровенным неонацистам, восхваляющим подразделения СС, ответственные за гибель их соотечественников в годы Второй мировой войны», — добавил дипломат.
Кроме того, Полянский посоветовал не смотреть полную запись встречи по «формуле Арриа» , так как, по его мнению, происходящее там было «откровенной и низкопробной антироссийской фальшивкой».
Ранее в штаб-квартире ООН начала работу выставка, приуроченная к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Экспозицию открыл постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, а её посетителями стали члены иностранных дипмиссий и журналисты.