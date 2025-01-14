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Регион
14 января, 08:25

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения

В аэропорту Уфы введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщает Росавиация.

«Временные ограничения <...> введены в аэропорту города Уфа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры объясняли обеспечением максимальной безопасности пассажиров. Напомним, что ВСУ сегодня ночью предприняли попытку атаки российских регионов. Сейчас налёт БПЛА фиксируется в Татарстане. Что известно о налёте БПЛА — в материале Life.ru.

Ограничения на приём и вылет самолётов введены в аэропорту Ижевска
Ограничения на приём и вылет самолётов введены в аэропорту Ижевска
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Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

Мария Любицкая
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