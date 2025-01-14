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14 января, 12:28

Кремль анонсировал заседание оргкомитета «Победа» с участием Путина

Путин проведёт заседание оргкомитета «Победа» 15 января

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин проведёт 47-е заседание организационного комитета «Победа» в среду, 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Основная тема повестки дня — «О подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — указано в сообщении.

В Кремле уточнили, что на заседании затронут вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества, присвоения почётного звания РФ «Город трудовой доблести», реализации государственных программ поддержки ветеранов боевых действий, а также сохранения исторической памяти о ВОВ.

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Напомним, в августе 2023 года Владимир Путин указом учредил оргкомитет по подготовке к 80-й годовщине Победы в ВОВ. В октябре прошлого года глава государства назначил своего представителя в УФО Артёма Жогу членом оргкомитета «Победа». Также этой должности был удостоен новый глава Росмолодёжи Григорий Гуров.

Дарья Нарыкова
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