Кремль анонсировал заседание оргкомитета «Победа» с участием Путина

Президент России Владимир Путин проведёт 47-е заседание организационного комитета «Победа» в среду, 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В Кремле уточнили, что на заседании затронут вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества, присвоения почётного звания РФ «Город трудовой доблести», реализации государственных программ поддержки ветеранов боевых действий, а также сохранения исторической памяти о ВОВ.