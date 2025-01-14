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14 января, 13:19

Трансгендер не виноват: Тайские следователи назвали причину смерти российского чиновника

Тайские следователи считают падение с высоты причиной смерти чиновника Клюева

Чиновник администрации Владивостока Константин Клюев погиб в тайской Паттайе в результате падения с высоты третьего этажа. Об этом заявила представитель городской русской общины Светлана Шерстобоева. По её словам, следователи считают, что это был несчастный случай.

«Мы сейчас в полиции, вышли от следователя. Падение с высоты, несчастный случай. Он упал с высоты третьего этажа», — приводит слова женщины РИА «Новости».

Шерстобоева уточнила, что трагедия произошла в отеле.

Напомним, ранее сообщалось о смерти сотрудника городской администрации Владивостока. Чиновник погиб во время отпуска в Таиланде. Родственники ничего не знали о его судьбе на протяжении двух недель и забили тревогу, когда тот не вернулся в город в назначенное время. По данным журналистов, в убийстве подозревали трансгендерную* проститутку.

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* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / otan

Никита Никонов
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