Трансгендер не виноват: Тайские следователи назвали причину смерти российского чиновника

Чиновник администрации Владивостока Константин Клюев погиб в тайской Паттайе в результате падения с высоты третьего этажа. Об этом заявила представитель городской русской общины Светлана Шерстобоева. По её словам, следователи считают, что это был несчастный случай.

«Мы сейчас в полиции, вышли от следователя. Падение с высоты, несчастный случай. Он упал с высоты третьего этажа», — приводит слова женщины РИА «Новости».

Напомним, ранее сообщалось о смерти сотрудника городской администрации Владивостока. Чиновник погиб во время отпуска в Таиланде. Родственники ничего не знали о его судьбе на протяжении двух недель и забили тревогу, когда тот не вернулся в город в назначенное время. По данным журналистов, в убийстве подозревали трансгендерную* проститутку.