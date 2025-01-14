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Регион
14 января, 13:25

Грибок-убийца угрожает истребить хвойные леса Сибири

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Magnus Binnerstam

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Magnus Binnerstam

В Сибири впервые зафиксирован грибок Diplodia sapinea P. Karst, представляющий угрозу для хвойных деревьев и вызывающий некроз сосны обыкновенной. Ранее он встречался исключительно в регионах с мягким климатом, однако сибирские штаммы проявили устойчивость к холоду и высокую патогенность, что увеличивает риск его распространения на новые территории, сообщает «Сибирский экологический журнал».

Изменение климата может способствовать усилению вредоносности болезней растений, так как глобальное потепление влияет на температурные и влажностные режимы. Завезённые патогены могут бесшумно распространяться, не проявляя симптомов до тех пор, пока не наступят благоприятные условия для вспышек заболеваний, что затрудняет их раннее выявление.

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Грибок был обнаружен на соснах в Красноярске, где из заражённых деревьев выделили три штамма. Молекулярно-генетические исследования подтвердили их принадлежность к Diplodia sapinea — известному патогену хвойных. Исследования показали, что все три сибирских штамма вызывают значительные некротические поражения и обладают высокой активностью ферментов, способствующих их развитию.

Кроме того, штаммы продемонстрировали высокую устойчивость к холоду в ходе экспериментов по замораживанию. Высокая адаптивность и фитопатогенность нового вида представляют серьёзную угрозу для распространения на новые территории, что требует тщательного изучения.

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Марина Фещенко
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