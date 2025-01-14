Грибок-убийца угрожает истребить хвойные леса Сибири

В Сибири впервые зафиксирован грибок Diplodia sapinea P. Karst, представляющий угрозу для хвойных деревьев и вызывающий некроз сосны обыкновенной. Ранее он встречался исключительно в регионах с мягким климатом, однако сибирские штаммы проявили устойчивость к холоду и высокую патогенность, что увеличивает риск его распространения на новые территории, сообщает «Сибирский экологический журнал».

Изменение климата может способствовать усилению вредоносности болезней растений, так как глобальное потепление влияет на температурные и влажностные режимы. Завезённые патогены могут бесшумно распространяться, не проявляя симптомов до тех пор, пока не наступят благоприятные условия для вспышек заболеваний, что затрудняет их раннее выявление.

Грибок был обнаружен на соснах в Красноярске, где из заражённых деревьев выделили три штамма. Молекулярно-генетические исследования подтвердили их принадлежность к Diplodia sapinea — известному патогену хвойных. Исследования показали, что все три сибирских штамма вызывают значительные некротические поражения и обладают высокой активностью ферментов, способствующих их развитию.

Кроме того, штаммы продемонстрировали высокую устойчивость к холоду в ходе экспериментов по замораживанию. Высокая адаптивность и фитопатогенность нового вида представляют серьёзную угрозу для распространения на новые территории, что требует тщательного изучения.