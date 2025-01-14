Ураганы, засуха и наводнения: Миллионы людей могут стать беженцами, предупредил эколог
Эколог Пукалов: Миллионы людей вскоре могут стать климатическими беженцами
Миллионы людей по всему миру в ближайшие десятилетия могут стать климатическими беженцами, предупредил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов. Он обратил внимание на растущее число природных катаклизмов.
«Увеличивается уровень мирового океана с таянием ледников, ускоряется опустынивание засушливых регионов, растёт число опасных метеорологических явлений: ураганов, жары, засух, экстремальных морозов, наводнений, ливневых осадков и т.д.» — подчеркнул собеседник RT.
По его словам, учёные давно бьют тревогу из-за увеличения средних температур на планете. Так, за последние 150 лет она увеличилась на полтора градуса. однако в Арктике наблюдается повышение уже на 3,5 градуса. Климатические изменения в конечном итоге вынудят людей покинуть места своего обитания, полагает эколог.
Ранее синоптик окончательно «отменил» зиму в России. Например, в крымском «Тайгане» из-за аномальной погоды львы впервые зимуют под открытым небом. А на Байкале в 2025 году не предвидится льда. Кроме того, из-за тёплой зимы в лесах Подмосковья выросли грибы.