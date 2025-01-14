Ураганы, засуха и наводнения: Миллионы людей могут стать беженцами, предупредил эколог

Миллионы людей по всему миру в ближайшие десятилетия могут стать климатическими беженцами, предупредил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов. Он обратил внимание на растущее число природных катаклизмов.

По его словам, учёные давно бьют тревогу из-за увеличения средних температур на планете. Так, за последние 150 лет она увеличилась на полтора градуса. однако в Арктике наблюдается повышение уже на 3,5 градуса. Климатические изменения в конечном итоге вынудят людей покинуть места своего обитания, полагает эколог.