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14 января, 14:58

Француженка обчистила счета мужа-миллионера, чтобы спасти «умирающего» Брэда Питта

Обложка © TikTok / HLN

Обложка © TikTok / HLN

53-летняя француженка Анна Гауди оставила своего мужа-миллионера ради мошенника, выдававшего себя за Брэда Питта. Она перевела аферисту 830 тысяч евро, полагая, что помогает своему любимому актеру в борьбе с раком, сообщает газета HLN.

Связь Анны с мошенником началась два года назад, когда она получила сообщение от женщины, представившейся матерью голливудской звезды. Вскоре после этого к ней обратился и сам «фейковый Питт», который начал отправлять ей стихи и фотографии, созданные с помощью искусственного интеллекта.

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Узнав о том, что Анна переживает трудные времена из-за развода, мошенник попросил у неё деньги на лечение рака почек. На вопрос о его многомиллионных гонорарах он ответил, что все средства заморожены из-за затяжного бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли.

Анна общалась с мошенником исключительно через переписку и утверждала, что «Брэд Питт» ни разу не звонил ей. В конечном итоге, увидев фотографии актера с его новой девушкой Инес де Рамон, она осознала, что стала жертвой обмана. Женщина обратилась в полицию, однако вернуть переведенные деньги вряд ли удастся. По сообщениям СМИ, Анна в итоге оказалась в больнице с тяжелой депрессией.

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Ранее Life.ru рассказывал, как мошенники развели сотрудника ЧОПа «Газпрома» почти на 200 тысяч рублей, вступив с ним в переписку на сайте знакомств от имени обворожительной американки, имеющей военное звание капитана.

Марина Фещенко
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