Родители наказали пнувшую малыша ради видео школьницу, отобрав у неё телефон и «немного поругав»

В семье московской школьницы, которая ради видео пнула маленького брата, тёплые отношения, а поэтому родители обошлись маленьким наказанием — забрали у девочки телефон. Об этом рассказал её друг в беседе с ИА «Regnum».

«Отец забрал у неё на месяц телефон и немного поругал. У них в семье хорошие и тёплые отношения. Родной отец и мачеха очень любят её. Ну и малыш несильно пострадал, поэтому ругались родители несильно», — отметил знакомый школьницы.