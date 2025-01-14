Родители наказали пнувшую малыша ради видео школьницу, отобрав у неё телефон и «немного поругав»
Regnum: У школьницы, пнувшей малыша ради видео, родители забрали телефон
В семье московской школьницы, которая ради видео пнула маленького брата, тёплые отношения, а поэтому родители обошлись маленьким наказанием — забрали у девочки телефон. Об этом рассказал её друг в беседе с ИА «Regnum».
«Отец забрал у неё на месяц телефон и немного поругал. У них в семье хорошие и тёплые отношения. Родной отец и мачеха очень любят её. Ну и малыш несильно пострадал, поэтому ругались родители несильно», — отметил знакомый школьницы.
Он подтвердил, что его подруга пнула малыша ради просмотров в социальных сетях. Также, по его словам, она осознала свой поступок и пообещала измениться в лучшую сторону, в том числе по учёбе.
Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео, где школьница со всей силы ногой ударила малыша ради видео для TikTok. На ролик обратили внимание представители Следственного Комитета, которые взяли дело на контроль. Пока ребёнок корчился от боли и обиды, девушка продолжила кривляться под музыку. В Госдуме сравнили видео с треш-стримами, за которые в России наказывают.
Столичный СК