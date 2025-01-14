«Жил на 30 тысяч»: Экс-тренер «Спартака» перепутал курс рубля и евро, говоря о тратах в Москве

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о тратах на свою жизнь в Москве. Он заявил, что вёл в российской столице скромную жизнь и ему хватало всего 30 тысяч в месяц. Вот только испанец чуть-чуть перепутал курсы валют, считая, что говорит о трёх тысячах евро.

«30 тысяч рублей — это три тысячи евро? (30 тысяч рублей это 300 евро. — Прим. Life.ru) Ну да, у меня выходило где-то три-четыре тысячи. Но ведь ещё и квартира стоит денег. Допустим, аренда — это ещё тридцать тысяч. Тогда нужно умножить на два. И всё — жизнь удалась», — сказал Абаскаль в интервью «Спорт-Экспрессу».

Три тысячи евро сейчас равны 317 тысячам рублей, по нынешнему курсу. Испанец поделился секретом своей «экономии», отметив, что он регулярно ел на базе стадиона, не ходил по ресторанам и на шоппинг и всецело отдавался своей работе. Абаскаль работал тренером «Спартака» с лета 2022 по апрель 2024 года. Ему удалось вместе с командой взять бронзу Чемпионата России.