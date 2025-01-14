Покрытие моста Саратов — Энгельс повреждено после атаки дрона ВСУ
В Саратовской области обломки беспилотника повредили покрытие на мосту между административным центром и городом Энгельс. Об этом проинформировали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
«Обломки сбитого БПЛА упали в Волгу рядом с мостом, но несколько осколков повредили асфальтобетонное покрытие», — приводит сообщение ТАСС.
Повреждения устранят в ближайшее время. Пешеходам и автомобилям они не мешают.
Утром 14 января, как сообщал Life.ru, несколько регионов страны подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В Саратовской области ПВО ликвидировало большое количество целей. Момент оглушительного взрыва БПЛА ВСУ над Энгельсом попал на видео. После ликвидации беспилотников в Саратовской и Брянской областях обнаружили кумулятивные бомбы КЗ-6 весом порядка 5 кг. Такие заряды создают направленный поток металла при взрыве, что обеспечивает значительное пробивное действие.
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