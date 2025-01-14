Покрытие моста Саратов — Энгельс повреждено после атаки дрона ВСУ

В Саратовской области обломки беспилотника повредили покрытие на мосту между административным центром и городом Энгельс. Об этом проинформировали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Обломки сбитого БПЛА упали в Волгу рядом с мостом, но несколько осколков повредили асфальтобетонное покрытие», — приводит сообщение ТАСС.

Повреждения устранят в ближайшее время. Пешеходам и автомобилям они не мешают.