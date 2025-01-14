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Регион
14 января, 20:39

МО: Три украинских БПЛА уничтожены при попытке атаковать российские регионы

С 20:00 до 22:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку трёх украинских беспилотников нанести удары по территории России. Об эффективной работе наших зенитчиков отчиталась пресс-служба МО РФ.

По данным ведомства, дроны были уничтожены над территориями Орловской, Белгородской и Липецкой областей. О последствиях падения обломков БПЛА в министерстве не сообщили.

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Напомним, что прошлой ночью ВСУ произвели самую массированную за год атаку на Россию с использованием ракет и дронов. В эпицентре событий оказалась Саратовская область, где пострадали несколько предприятий. Момент оглушительного взрыва дрона над Энгельсом был зафиксирован на видео.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Анатолий Цейко
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