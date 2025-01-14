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Регион
14 января, 08:22

В Альметьевске привели в готовность экстренные службы из-за угрозы атаки БПЛА

В Альметьевске (Татарстан) экстренные службы привели в готовность из-за действующего режима опасности удара беспилотников. Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации 14 января.

«Все экстренные и оперативные службы находятся в режиме готовности», — говорится в сообщении.

Там добавили, что в промзоне проводятся мероприятия по антитеррористической защищённости. Также администрация опубликовала список подвальных укрытий.

Дроны ВСУ пытаются атаковать НПС в Алметьевске, сбито два БПЛА
Дроны ВСУ пытаются атаковать НПС в Алметьевске, сбито два БПЛА

Ранее Life.ru сообщал, что дроны ВСУ пытались атаковать НПС «Калейкино» в Алметьевске, было сбито два беспилотника. Один из БПЛА был уничтожен из стрелкового оружия, второй — расчётом противовоздушной обороны (ПВО).

Напомним, что ночью и утром 14 января российские регионы подверглись массированной атаке украинских дронов. На данный момент официальной информации о количестве сбитых БПЛА нет, однако они исчисляются десятками. Только в Орловской области силы ПВО уничтожили 17 БПЛА. Вражеские объекты также сбили в Энгельсе и Казани, где в результате атаки были повреждены промышленные объекты. Момент взрыва над городом в Саратовской области попал на видео.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Semisatch

Николай Рюмин
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