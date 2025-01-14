В Альметьевске привели в готовность экстренные службы из-за угрозы атаки БПЛА

В Альметьевске (Татарстан) экстренные службы привели в готовность из-за действующего режима опасности удара беспилотников. Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации 14 января.

«Все экстренные и оперативные службы находятся в режиме готовности», — говорится в сообщении.

Там добавили, что в промзоне проводятся мероприятия по антитеррористической защищённости. Также администрация опубликовала список подвальных укрытий.