В Альметьевске привели в готовность экстренные службы из-за угрозы атаки БПЛА
В Альметьевске (Татарстан) экстренные службы привели в готовность из-за действующего режима опасности удара беспилотников. Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации 14 января.
«Все экстренные и оперативные службы находятся в режиме готовности», — говорится в сообщении.
Там добавили, что в промзоне проводятся мероприятия по антитеррористической защищённости. Также администрация опубликовала список подвальных укрытий.
Ранее Life.ru сообщал, что дроны ВСУ пытались атаковать НПС «Калейкино» в Алметьевске, было сбито два беспилотника. Один из БПЛА был уничтожен из стрелкового оружия, второй — расчётом противовоздушной обороны (ПВО).
Напомним, что ночью и утром 14 января российские регионы подверглись массированной атаке украинских дронов. На данный момент официальной информации о количестве сбитых БПЛА нет, однако они исчисляются десятками. Только в Орловской области силы ПВО уничтожили 17 БПЛА. Вражеские объекты также сбили в Энгельсе и Казани, где в результате атаки были повреждены промышленные объекты. Момент взрыва над городом в Саратовской области попал на видео.
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