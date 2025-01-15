«А он ещё даже не на посту»: Трамп сделал России и Китаю неожиданный подарок

Избранный президент США Дональд Трамп своими планами по расширению Штатов лишь играет на руку России и Китаю. Такое мнение выразила в своей публикации газета Financial Times.

Издание отмечает, что если республиканец открыто обсуждает возможность захвата Гренландии или Панамского канала, то Москва и Пекин получают дополнительный аргумент для защиты своих национальных интересов на Украине и Тайване. Подобные заявления редакция газеты называет «абсолютным подароком России и Китаю».