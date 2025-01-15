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15 января, 01:24
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«А он ещё даже не на посту»: Трамп сделал России и Китаю неожиданный подарок

Financial Times: Планы Трампа по расширению США играют на руку России и Китаю

Избранный президент США Дональд Трамп своими планами по расширению Штатов лишь играет на руку России и Китаю. Такое мнение выразила в своей публикации газета Financial Times.

Издание отмечает, что если республиканец открыто обсуждает возможность захвата Гренландии или Панамского канала, то Москва и Пекин получают дополнительный аргумент для защиты своих национальных интересов на Украине и Тайване. Подобные заявления редакция газеты называет «абсолютным подароком России и Китаю».

«Даже если Трамп никогда не выполнит свои угрозы, он уже нанёс огромный ущерб глобальному положению Америки и её системе альянсов. А он ещё даже не на посту», — полагает автор статьи.

В команде Трампа допустили силовой сценарий в отношении Гренландии
В команде Трампа допустили силовой сценарий в отношении Гренландии

Днём ранее в Конгрессе США подготовили законопроект о покупке Гренландии у Дании. Согласно последним опросам, большинство жителей крупнейшего на планете острова не против такого сценария. При этом Трамп не исключает и силового варианта решения этого вопроса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Анатолий Цейко
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