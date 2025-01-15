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15 января, 03:26

Украинская БМП Bradley прожила всего две минуты в дуэли с российскими Д-30

Офицер батареи Кара рассказал об уничтожении БМП Bradley расчётами Д-30

Старший офицер батареи гаубиц Д-30 с позывным Кара рассказал о работе артиллеристов по поддержке наступления подразделений группировки войск «Запад». По словам военнослужащего, все цели поражаются на 100%, а «добычей» нередко становится и заокеанская техника. Кадрами боевой рутины расчётов поделись в Минобороны.

Боевая работа расчёта гаубицы Д-30 Видео © Telegram / Минобороны России

«Недавно работали по Bradley. Вражеская БМП вышла на перекрёсток. Это была наша плановая цель, нам дали команду, и мы в течение двух минут остановили её и уничтожили», — отметил Кара.

Новости СВО. ВС РФ освободили Нескучное, давят ВСУ под Лиманом, на Украине ловят авиатехников, 15 января
Новости СВО. ВС РФ освободили Нескучное, давят ВСУ под Лиманом, на Украине ловят авиатехников, 15 января

Ранее Вооружённые силы России взяли под контроль два населённых пункта в ДНР: Нескучное и Терны. Также стало известно, что ВСУ потеряли в боях на этом участке около 410 солдат и множество единиц военной техники.

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Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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