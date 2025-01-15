Украинская БМП Bradley прожила всего две минуты в дуэли с российскими Д-30
Офицер батареи Кара рассказал об уничтожении БМП Bradley расчётами Д-30
Старший офицер батареи гаубиц Д-30 с позывным Кара рассказал о работе артиллеристов по поддержке наступления подразделений группировки войск «Запад». По словам военнослужащего, все цели поражаются на 100%, а «добычей» нередко становится и заокеанская техника. Кадрами боевой рутины расчётов поделись в Минобороны.
Боевая работа расчёта гаубицы Д-30 Видео © Telegram / Минобороны России
«Недавно работали по Bradley. Вражеская БМП вышла на перекрёсток. Это была наша плановая цель, нам дали команду, и мы в течение двух минут остановили её и уничтожили», — отметил Кара.
Ранее Вооружённые силы России взяли под контроль два населённых пункта в ДНР: Нескучное и Терны. Также стало известно, что ВСУ потеряли в боях на этом участке около 410 солдат и множество единиц военной техники.
Telegram / Минобороны России