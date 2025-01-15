«Бесправная колония без будущего»: Тимошенко раскрыла будущий статус Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко резко раскритиковала украинские власти из-за нового закона, который передаёт часть полномочий по выбору судей Конституционного суда страны международным организациям. Политик назвала это «предательством национальных интересов», которое обернётся для Незалежной незавидным будущим.

«Этот закон нужно немедленно отменить. Происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство, а сёла исчезают с карты Украины. Люди уезжают, потому что не имеют возможности работать и обеспечивать свои семьи. Этот процесс — это экономическая стагнация, которая превращает нас в страну без будущего», — заявила она.

По мнению Тимошенко, предоставление иностранным структурам возможности влиять на формирование КС — это беспрецедентный случай в мировой практике и грубое нарушение конституционных норм. Она заявила, что подобная ситуация ставит под вопрос независимость судебной системы Украины.