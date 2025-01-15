Экономист поспорил с прогнозом нейросети о курсе рубля в 2025 году
Экономист Остапкович назвал реальным курс доллара до 115 рублей к концу года
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Георгий Остапкович поставил под сомнение прогноз нейросети, что в этом году курс доллара составит 95-110 рублей. Эксперт в беседе с kp.ru отметил, что это маловероятно.
По мнению экономиста, существует вероятность укрепления американской валюты. При этом катастрофы для рубля не ожидается.
«Доллара по 95 у нас уже, скорее всего, не будет. 113-115 рублей к концу года — это вполне реально», — отметил Остапкович.
При этом эксперт считает, что такие показатели — не проблема для российской экономики, поскольку бюджет страны формируется в рублях. Единственный минус заключается в том, что цены в магазинах продолжат расти.
Напомним, по данным на 13 января, курс доллара достиг рекордных по отношению к другим валютам значений. Впервые с 10 ноября 2022 года индекс доллара вырос на 0,48% и поднялся до отметки 110,176 пункта. При этом ранее американская валюта убавляла в стоимости из-за слов новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он опроверг сообщения СМИ о намерениях своей будущей администрации смягчить тарифную политику, чем обвалил курс до 108,17 пункта.
Life.ru