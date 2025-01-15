Экономист поспорил с прогнозом нейросети о курсе рубля в 2025 году

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Георгий Остапкович поставил под сомнение прогноз нейросети, что в этом году курс доллара составит 95-110 рублей. Эксперт в беседе с kp.ru отметил, что это маловероятно.

По мнению экономиста, существует вероятность укрепления американской валюты. При этом катастрофы для рубля не ожидается.

«Доллара по 95 у нас уже, скорее всего, не будет. 113-115 рублей к концу года — это вполне реально», — отметил Остапкович.