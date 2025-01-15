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Регион
15 января, 10:08

В Госдуме считают, что Киев слишком дёшево оценил Горловку, пытаясь подкупить российских военных $1 млн

Депутат Колесник счёл, что украинская разведка дёшево оценила Горловку

Украинская разведка, пытавшаяся подкупить российских военных 1 миллионом долларов за отход из Горловки, дёшево оценила этот ключевой для СВО город. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Такие подкупы — дешёвый трюк. Горловка — крупный город, бои за него настолько на слуху, а его так дёшево оценили. Думаю, подробности этой операции мы узнаем позже», — отметил Колесник, подчеркнув, что российская контрразведка очень хорошо работает.

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Напомним, ранее вскрылось, что военная разведка Украины пыталась подкупить российских военнослужащих с помощью 1 миллиона долларов, чтобы те оставили позиции в Горловке. Контрразведка ФСБ России сорвала планы противника. И в итоге артиллерия РФ разгромила приближающиеся вражеские подразделения, а полученный «аванс», который удалось выманить у украинской разведки, был потрачен на закупку материально-технических средств для Российской армии. Опубликован также разговор российского офицера с ГУРовцем о «сдаче Горловки за $1 млн».

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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