Украинская разведка, пытавшаяся подкупить российских военных 1 миллионом долларов за отход из Горловки, дёшево оценила этот ключевой для СВО город. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Такие подкупы — дешёвый трюк. Горловка — крупный город, бои за него настолько на слуху, а его так дёшево оценили. Думаю, подробности этой операции мы узнаем позже», — отметил Колесник, подчеркнув, что российская контрразведка очень хорошо работает.