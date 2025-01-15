Военкор Коц показал видео разгрома ГУР на позиции в Горловке за «1 млн долларов»
В результате совместной операции ФСБ и Министерства обороны России, наши военные смогли заманить противника в засаду под Горловкой, которую украинские силы попытались купить за миллион долларов. Также российские бойцы изъяли у противника 100 тысяч долларов, направив эти средства на нужды специальной военной операции. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своём телеграм-канале.
Разгром ГУР под Горловкой. Видео © Telegram / Kotsnew
«На кадрах — позиции, которые хотел купить противник за миллион долларов. Работа по позициям противника, с которых он собирался выдвигаться на «проданные» высоты», — говорится в подписи к видео.
В панике украинские военнослужащие бросили гранаты в своих же солдат. А уходя, они оставили своих раненых и убитых бойцов.
Напомним, военная разведка Украины пыталась подкупить российских солдат, предлагая 1 миллион долларов за оставление позиций в Горловке. Но план не сработал. В результате российская артиллерия уничтожила наступающие украинские подразделения. Позже был опубликован разговор российского офицера с представителем ГУР о предложении «сдать Горловку» за баксы.
Telegram / Kotsnews