Военкор Коц показал видео разгрома ГУР на позиции в Горловке за «1 млн долларов»

В результате совместной операции ФСБ и Министерства обороны России, наши военные смогли заманить противника в засаду под Горловкой, которую украинские силы попытались купить за миллион долларов. Также российские бойцы изъяли у противника 100 тысяч долларов, направив эти средства на нужды специальной военной операции. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своём телеграм-канале.

Разгром ГУР под Горловкой. Видео © Telegram / Kotsnew

«На кадрах — позиции, которые хотел купить противник за миллион долларов. Работа по позициям противника, с которых он собирался выдвигаться на «проданные» высоты», — говорится в подписи к видео.