Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 января, 11:16

Военкор Коц показал видео разгрома ГУР на позиции в Горловке за «1 млн долларов»

В результате совместной операции ФСБ и Министерства обороны России, наши военные смогли заманить противника в засаду под Горловкой, которую украинские силы попытались купить за миллион долларов. Также российские бойцы изъяли у противника 100 тысяч долларов, направив эти средства на нужды специальной военной операции. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своём телеграм-канале.

Разгром ГУР под Горловкой. Видео © Telegram / Kotsnew

«На кадрах — позиции, которые хотел купить противник за миллион долларов. Работа по позициям противника, с которых он собирался выдвигаться на «проданные» высоты», — говорится в подписи к видео.

В панике украинские военнослужащие бросили гранаты в своих же солдат. А уходя, они оставили своих раненых и убитых бойцов.

В Госдуме считают, что Киев слишком дёшево оценил Горловку, пытаясь подкупить российских военных $1 млн
В Госдуме считают, что Киев слишком дёшево оценил Горловку, пытаясь подкупить российских военных $1 млн

Напомним, военная разведка Украины пыталась подкупить российских солдат, предлагая 1 миллион долларов за оставление позиций в Горловке. Но план не сработал. В результате российская артиллерия уничтожила наступающие украинские подразделения. Позже был опубликован разговор российского офицера с представителем ГУР о предложении «сдать Горловку» за баксы.

Обложка ©

Telegram / Kotsnews

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar