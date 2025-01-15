Экс-глава сибирского центра ФМБА впал в кому после попытки суицида в ИВС

Бывший генеральный директор Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России Борис Баранкин предпринял попытку самоубийства в изоляторе временного содержания. Он был задержан по обвинению в коррупции, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Экс-директора сибирского центра задержали по подозрению в получении взяток на сумму более 16,5 миллиона рублей. По версии следствия, с 2017 по 2023 год Баранкин получал взятки от директора коммерческой организации – поставщика медицинских изделий для центра. В общей сложности было заключено более 85 контрактов. В суде также рассматривается уголовное дело о хищении 15,5 млн рублей в отношении экс-главы центра ФМБА.