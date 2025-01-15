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15 января, 11:07

Экс-глава сибирского центра ФМБА впал в кому после попытки суицида в ИВС

Экс-директор центра ФМБА в Красноярске Баранкин попытался совершить суицид в ИВС

Бывший генеральный директор Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России Борис Баранкин предпринял попытку самоубийства в изоляторе временного содержания. Он был задержан по обвинению в коррупции, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Баранкин предпринял попытку суицида в ИВС. Госпитализирован в больницу, находится в коме», — сообщил собеседник агентства.

Экс-директора сибирского центра задержали по подозрению в получении взяток на сумму более 16,5 миллиона рублей. По версии следствия, с 2017 по 2023 год Баранкин получал взятки от директора коммерческой организации – поставщика медицинских изделий для центра. В общей сложности было заключено более 85 контрактов. В суде также рассматривается уголовное дело о хищении 15,5 млн рублей в отношении экс-главы центра ФМБА.

Арестованы счета обвиняемого во взятке экс-замглавы правительства Омской области
Арестованы счета обвиняемого во взятке экс-замглавы правительства Омской области

Ранее обвинение во взятке также предъявили замглавы Военно-медицинской академии Павлу Вешкину. Суд уже арестовал его имущество. На него завели уголовное дело предусмотренное ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), имущество Вешкина арестовано.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

Наталья Афонина
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