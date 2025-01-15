Зеленский прибыл в Варшаву для встречи с Туском и Дудой

Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву для проведения серии встреч, в том числе, с премьер-министром Польши Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.