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15 января, 11:08

Зеленский прибыл в Варшаву для встречи с Туском и Дудой

Фото © Пресс-служба президента Украины

Фото © Пресс-служба президента Украины

Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву для проведения серии встреч, в том числе, с премьер-министром Польши Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, темами переговоров станут война, оружие, санкции, исторические вопросы, а также «снижение зависимости России от энергетических ресурсов».

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Визит Зеленского проходит на фоне недавних заявлений МИДа Польши о том, что в Варшаве накопилась серьёзная усталость из-за украинских беженцев и конфликта в целом. Польские аналитики также констатировали, что в Европе растёт число партий, которые поддерживают Россию, а польские военные журналисты убеждены, что российские военные могут взять под контроль всю территорию Украины.

Марина Фещенко
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