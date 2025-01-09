В Польше заметили пугающую для Киева европейскую тенденцию
Fakt: В ЕС растёт число партий, выступающих за остановку конфликта на Украине
В Европе растёт число партий, которые поддерживают Россию. Об этом заявил аналитик польского Фонда имени Казимира Пулаского Бартломей Кот. Он указал, что политические силы европейских стран стали чаще выступать за остановку вооружённого конфликта на Украине и заявлять о негативных последствиях разрыва отношений с российской стороной.
«Главной проблемой для Польши, возникающей из-за растущей силы популистских партий в Европе, которые часто называют прокремлёвскими, является угроза европейской солидарности в формировании ответа на угрозу с Востока», — заявил Кот в беседе с изданием Fakt.
На изменение настроений в обществе влияют и прочие факторы, среди которых понижение благосостояния и рост цен на энергоносители. Из-за этого европейцы стали чаще склоняться к мысли, что урегулирование украинского конфликта вернёт мир к периоду процветания.
Ранее Life.ru писал, что «Австрийская партия свободы», выступающая против антироссийских санкций, одержала победу на парламентских выборах, получив 28,8% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней. Её лидер может стать новым канцлером страны. Главой немецкого правительства может стать сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель. АдГ призывает к выходу ФРГ из ЕС и еврозоны, утверждая, что это поможет стране восстановить контроль над экономикой и улучшить внутреннюю торговлю. Также партия считает, что антироссийские санкции следует отменить.
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