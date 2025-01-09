В Европе растёт число партий, которые поддерживают Россию. Об этом заявил аналитик польского Фонда имени Казимира Пулаского Бартломей Кот. Он указал, что политические силы европейских стран стали чаще выступать за остановку вооружённого конфликта на Украине и заявлять о негативных последствиях разрыва отношений с российской стороной.

«Главной проблемой для Польши, возникающей из-за растущей силы популистских партий в Европе, которые часто называют прокремлёвскими, является угроза европейской солидарности в формировании ответа на угрозу с Востока», — заявил Кот в беседе с изданием Fakt.