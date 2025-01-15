Белый дом обвинили в срыве переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
Колумнист ТAC Снайдер: Белый дом сорвал переговоры по Украине в Стамбуле
Соединённые штаты виноваты в том, что между Москвой и Киевом не состоялись переговоры. Такое обвинение выдвинул колумнист Тэд Снайдер в статье для журнала The American Conservative (AC).
«США продолжали настаивать на войне, преследуя собственные внешнеполитические приоритеты <…> США и их западные партнёры воспрепятствовали проведению переговоров», — отмечается в публикации.
Например, «окно возможностей для урегулирования путём переговоров» было в самом начале украинского конфликта. Именно консультации РФ и Украины в Стамбуле давали надежду на урегулирование путём переговоров. При этом Вашингтон и его западные партнёры препятствовали проведению беседы.
Кроме того, по мере расширения списка свидетелей, доводы в отношении вклада Штатов в продолжение конфликта становятся всё сильнее. Сам же Снайдер обратил внимание на успехи именно ВС России.
Ранее в офисе Зеленского сообщили о готовности Украины к переговорам с Россией, но при определённых условиях. Киев требует «справедливых условий, соответствующих международному праву». Однако позже советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг возможность мирных переговоров, подчеркнув, что США должны предоставить Украине гарантии безопасности.
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