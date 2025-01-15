Соединённые штаты виноваты в том, что между Москвой и Киевом не состоялись переговоры. Такое обвинение выдвинул колумнист Тэд Снайдер в статье для журнала The American Conservative (AC).

«США продолжали настаивать на войне, преследуя собственные внешнеполитические приоритеты <…> США и их западные партнёры воспрепятствовали проведению переговоров», — отмечается в публикации.

Например, «окно возможностей для урегулирования путём переговоров» было в самом начале украинского конфликта. Именно консультации РФ и Украины в Стамбуле давали надежду на урегулирование путём переговоров. При этом Вашингтон и его западные партнёры препятствовали проведению беседы.

Кроме того, по мере расширения списка свидетелей, доводы в отношении вклада Штатов в продолжение конфликта становятся всё сильнее. Сам же Снайдер обратил внимание на успехи именно ВС России.