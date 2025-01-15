Нелегитимный главарь киевского режима Владимир Зеленский поддержал идею о размещении на Украине миротворцев из западных стран в качестве одной из гарантий безопасности. Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве, куда прибыл с рабочим визитом сегодня утром. По словам Зеленского, он уже обсуждал этот вопрос с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, однако отметил, что было пока лишь рамочный обмен мнениями.