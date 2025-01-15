Зеленский призвал гарантировать Украине безопасность силами западных миротворцев
Фото © Пресс-служба президента Украины
Нелегитимный главарь киевского режима Владимир Зеленский поддержал идею о размещении на Украине миротворцев из западных стран в качестве одной из гарантий безопасности. Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве, куда прибыл с рабочим визитом сегодня утром. По словам Зеленского, он уже обсуждал этот вопрос с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, однако отметил, что было пока лишь рамочный обмен мнениями.
«Мы считаем, что контингент союзных государств может стать частью системы гарантий безопасности. Мы продолжим обсуждение этого вопроса, в том числе, с лидером Великобритании, и уже поднимали его с нашими балтийскими партнёрами», — заявил Зеленский.
19 декабря Зеленский уже рассказывал, что обсуждал с Макроном возможность размещения иностранных войск на территории Украины. Вот только в Кремле неоднократно указывали, что этот сценарий возможен лишь при согласии обеих сторон конфликта. Россия пока согласия не давала, настаивая на проведении хотя бы первого этапа переговоров о мире.