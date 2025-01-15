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15 января, 16:00

Названа причина смерти одной из легенд Большого театра Всеволода Немоляева

Mash: Причиной смерти Немоляева стала острая сердечная недостаточность

Фото © 2011.bolshoi.ru

Фото © 2011.bolshoi.ru

Причиной смерти Всеволода Немоляева — брата известной актрисы Светланы Немоляевой и режиссёра балета Большого театра — стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом сообщает Mash.

В ноябре 2024 года Немоляев был госпитализирован после несчастного случая с падением у себя дома. Осколки стекла повредили кожу на его голове, врачам пришлось накладывать швы. О других проблемах со здоровьем у заслуженного работника культуры РСФСР не сообщалось.

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Всеволоду Немоляеву было 87 лет. За его плечами такие яркие хореографические номера как «Полёт шмеля» на музыку Римского-Корсакова, «После полёта» Соловьева-Седова, дуэт из балета «Медный всадник», Гопак из «Тараса Бульбы», а также русский и испанский танцы из «Щелкунчика» Чайковского. В 1956 году он стал артистом балетной труппы Большого театра, в 1972 году — солистом. С 1977 года Немоляев служил режиссёром балета и продолжал работать, пока позволяло здоровье.

О месте и времени прощания с одной из легенд Большого будет сообщено дополнительно.

Умер режиссёр балета Большого театра Всеволод Немоляев, брат Светланы Немоляевой
Умер режиссёр балета Большого театра Всеволод Немоляев, брат Светланы Немоляевой

А ранее в Ярославле на 72-м году жизни скончался заслуженный артист России Михаил Левченко. Он работал в Ярославском камерном театре, где участвовал в романтической комедии «Сильвия» и других спектаклях.

Марина Фещенко
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