«Мастерская новых медиа» открыла набор на потоки 2025 года
Участники Мастерской новых медиа. Обложка © Мастерская новых медиа
На платформе мастерскаяновыхмедиа.рф продолжается приём заявок на образовательную программу для медиатехнологов «Мастерская новых медиа». Первые этапы отбора можно пройти до 24 января. Более 3,5 тысячи медиаспециалистов из России и пяти зарубежных стран уже подали свои заявки. В очном обучении в Москве примут участие 75 лучших кандидатов по каждому направлению.
На направление «Медиакоммуникации» подают заявки медиаменеджеры, создатели пабликов и каналов, руководители медиаорганизаций, блогеры, журналисты, ведущие, специалисты по медиаанализу и SMM. Что касается направления «Связи с общественностью», то заявки подают руководители и сотрудники пресс-служб, представители коммуникационных агентств, аналитики, эксперты, политтехнологи и маркетологи.
«Учебный процесс, который организован в Мастерской новых медиа, — это очень хорошая практика, которая позволяет журналистам себя обновлять профессионально, адаптировать себя под новые изменяющиеся условия информационной среды», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В программу включён принцип авторских мастерских. Среди Мастеров и спикеров — медиаменеджеры, государственные деятели и журналисты, такие как Владимир Соловьёв, Арам Габрелянов, Кристина Потупчик, Сергей Новиков, Мария Захарова, Дмитрий Пучков (Гоблин), Александр Цыпкин, Георгий Лобушкин и Иван Охлобыстин.
Участники обучения получат уникальные знания и навыки в создании проектов в новых медиа, проведении информационных кампаний, формировании стратегий, антикризисных коммуникациях, а также в производстве и продвижении контента в digital-среде. Образовательная программа предоставляет возможность учиться у лидеров в области медиа, PR и креативных индустрий, перенимать опыт у наставников из числа ведущих специалистов медиасферы, знакомиться с коллегами со всей страны и развивать навыки медиакоммуникаций, системного и критического мышления. Участники также получат поддержку в развитии своих проектов и инициатив.
«Мастерская новых медиа» – это программа для специалистов в области медиа и PR. Она способствует развитию крупнейшего сообщества, которое защищает информационный суверенитет России, управляет медиапейзажем и создаёт конструктивное и развивающее медиапространство. Программа была разработана при поддержке «Диалога» и Мастерской управления «Сенеж» в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». В июле Life.ru сообщал, что к программе присоединились иностранные специалисты из Италии, Франции, Индии, Беларуси, Эстонии и Туркменистана. Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что выпускники «Мастерской новых медиа» становятся востребованными специалистами во многих лидирующих информационных проектах в России.