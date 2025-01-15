В Курской области местного жителя будут судить за госизмену в пользу Украины
В Курской области будут судить за государственную измену 33-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В прокуратуре Курской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Глушковского района». Он обвиняется по ст. 275 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, ст. 317 УК РФ», — говорится в публикации прокуратуры.
Следствие считает, что мужчину завербовали сотрудники украинских спецслужб. Выполняя их инструкции, местный житель с июня по август 2023 года сообщал противнику информацию о расположении и маршрутах передвижения российских подразделений и военной техники, а также передавал координаты расположения линий связи ВС РФ на участке государственной границы.
Гражданин был задержан в августе 2023 года. Тогда он попытался сбежать от правоохранителей, подорвав сотрудника силовых структур и военнослужащего ручной гранатой, но те смогли его обезвредить. При обыске у мужчины дома был обнаружен бездымный порох и ручные оборонительные гранаты. Дело преступника будет рассматривать Курский областной суд.
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