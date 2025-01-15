В Курской области местного жителя будут судить за госизмену в пользу Украины

В Курской области будут судить за государственную измену 33-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В прокуратуре Курской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Глушковского района». Он обвиняется по ст. 275 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, ст. 317 УК РФ», — говорится в публикации прокуратуры.

Следствие считает, что мужчину завербовали сотрудники украинских спецслужб. Выполняя их инструкции, местный житель с июня по август 2023 года сообщал противнику информацию о расположении и маршрутах передвижения российских подразделений и военной техники, а также передавал координаты расположения линий связи ВС РФ на участке государственной границы.