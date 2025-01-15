Цена нефти Brent превысила $82 впервые с августа прошлого года

Цена нефти марки Brent с поставкой в марте 2025 года на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $82 за баррель — впервые с 13 августа 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации на 22:06 мск, стоимость Brent увеличилась на 2,73%, достигнув $82,1 за баррель. Позже, к 22:22 мск, рост замедлился, и цена остановилась на отметке $82,05 (+2,67%).