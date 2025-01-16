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16 января, 08:21

«Была уверена, что идёт на поправку»: Немоляева раскрыла детали последнего разговора с братом

Немоляева сообщила, что незадолго до смерти брат получил серьёзную травму

Всеволод Немоляев. Обложка © Кадр из интервью в программе «Зеленая гостиная» / Большой театр России

Всеволод Немоляев. Обложка © Кадр из интервью в программе «Зеленая гостиная» / Большой театр России

Светлана Немоляева рассказала, что незадолго до смерти её брат Всеволод Немоляев получил серьёзную травму. Он неудачно упал и сломал шейку бедра, не обошлось без операции. Но режиссёр быстро шёл на поправку и чувствовал себя хорошо, поэтому актриса даже и представить не могла, что вскоре его не станет.

«Я говорила с ним три дня назад, всё было отлично. При общении он был весёлый, довольный, говорил, что у него всё хорошо, а, значит, я была спокойна», — с дрожью в голосе призналась звезда «Служебного романа» в интервью kp.ru.

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Смерть брата застала артистку врасплох. Она ненадолго уезжала из Москвы, а когда вернулась, узнала эту трагическую новость.

«Я звоню весь день на домашний, но он, естественно, молчит», — сообщила знаменитость.

Напомним, Всеволод Немоляев — брат Светланы Немоляевой и режиссёр балета Большого театра — умер 15 января на 88-м году жизни. В настоящий момент родственники артиста пытаются выяснить точные причины смерти. По одной из версий, его не стало из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. О месте и времени прощания с одной из легенд Большого будет сообщено дополнительно.

Алёна Зиновьева
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