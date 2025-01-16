«Была уверена, что идёт на поправку»: Немоляева раскрыла детали последнего разговора с братом

Светлана Немоляева рассказала, что незадолго до смерти её брат Всеволод Немоляев получил серьёзную травму. Он неудачно упал и сломал шейку бедра, не обошлось без операции. Но режиссёр быстро шёл на поправку и чувствовал себя хорошо, поэтому актриса даже и представить не могла, что вскоре его не станет.

«Я говорила с ним три дня назад, всё было отлично. При общении он был весёлый, довольный, говорил, что у него всё хорошо, а, значит, я была спокойна», — с дрожью в голосе призналась звезда «Служебного романа» в интервью kp.ru.

Смерть брата застала артистку врасплох. Она ненадолго уезжала из Москвы, а когда вернулась, узнала эту трагическую новость.