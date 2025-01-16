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Регион
16 января, 09:11

Смертоносный русский «квартет» разнёс военные аэродромы и лежбища ВСУ в 152 районах

МО РФ сообщило об ударах по военным аэродромам и цехам с беспилотниками ВСУ

Российский истребитель Су-57. Фото © Пресс-служба «ПАО «ОАК»

Российский истребитель Су-57. Фото © Пресс-служба «ПАО «ОАК»

Российские силы в ходе выполнения задач СВО за минувшие сутки поразили военные аэродромы, цеха производства, места сборки и хранения беспилотников ВСУ. Об этом докладывает Минобороны РФ в сводке 16 января.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВСРФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах», — отчиталось ведомство.

Ранее военкоры сообщили о прилёте по позициям ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР. Российские военные нанесли удар в районе ДОК «Промлес» рядом с железнодорожными путями. А подполье узнало о российском ударе в направлении военного городка и военного аэродрома города Прилуки в Черниговской области Украины.

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Андрей Бражников
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