Швеция начала готовиться к войне с Россией
NI: Швеция закупает и модернизирует танки для подготовки к войне с Россией
Швеция начала активную подготовку к возможному конфликту с Россией, увеличивая и модернизируя свои танковые подразделения. Об этом сообщает американский журнал National Interest.
«На прошлой неделе Стокгольм опубликовал заказ на 44 новых основных боевых танка Leopard 2A8 и модернизацию своего существующего бронетанкового парка. Учитывая приближение России и то, что Швеция стала новым членом НАТО, она готовится к потенциальному конфликту», — говорится в статье.
Авторы сообщили, что Швеция не только приобретает новую технику, но и планирует модернизировать 66 танков Leopard 2 до последней версии «2A8». В итоге шведские вооружённые силы будут располагать 110 единицами Leopard 2A8. Кроме того, планируется обновление существующего парка боевых машин пехоты CV90. Общая сумма контракта составляет почти 2 миллиарда долларов.
Ранее в Вашингтоне заявили, что враждебные отношения между Россией и США не приведут к «непреднамеренным войнам». Администрация США планирует сделать всё возможное для предотвращения военного конфликта между двумя странами. В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что членам альянса необходимо начать мыслить в военном ключе и увеличить оборонные расходы, поскольку Запад находится на грани вовлечения в боевые действия и должен предотвратить их через активную подготовку.
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