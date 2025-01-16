Швеция начала готовиться к войне с Россией

Швеция начала активную подготовку к возможному конфликту с Россией, увеличивая и модернизируя свои танковые подразделения. Об этом сообщает американский журнал National Interest.

«На прошлой неделе Стокгольм опубликовал заказ на 44 новых основных боевых танка Leopard 2A8 и модернизацию своего существующего бронетанкового парка. Учитывая приближение России и то, что Швеция стала новым членом НАТО, она готовится к потенциальному конфликту», — говорится в статье.

Авторы сообщили, что Швеция не только приобретает новую технику, но и планирует модернизировать 66 танков Leopard 2 до последней версии «2A8». В итоге шведские вооружённые силы будут располагать 110 единицами Leopard 2A8. Кроме того, планируется обновление существующего парка боевых машин пехоты CV90. Общая сумма контракта составляет почти 2 миллиарда долларов.