Лукашенко подарили «Минск»
Александр Лукашенко получил в подарок новейший мотоцикл марки «Минск»
Президент Беларуси Александр Лукашенко получил в подарок новейший мотоцикл марки «Минск» — модель Д4 125. Презент политику вручили на «МотоВелоЗаводе», куда он пожаловал в четверг, 16 января.
Подаренный Лукашенко мотоцикл марки «Минск». Фото © БелТА
Визит Лукашенко на завод совпал с его поездкой в Минский городской технопарк, где сотрудники выразили свою благодарность главе республики за поддержку и восстановление предприятия, которое стало популярным еще в советские времена. В качестве знака признательности коллектив вручил президенту мотоцикл «Минск», который стал первым изделием с обновленной производственной линии.
По данным БелТА, новейшая модель была разработана специально для дорожных условий стран СНГ и имеет современный дизайн. Производитель характеризует мотоцикл как надёжный, выносливый и экономичный в обслуживании.
«Все подарки я передаю государству. Но этот мотоцикл я не отдам, » — предупредил Лукашенко, поблагодарив производителей.
А ранее Лукашенко получил от министра обороны ядерный подарок — копию первой советской ядерной бомбы. А в прошлом году политик вернулся в Белоруссию из Москвы с ценным подарком от космонавтов.
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