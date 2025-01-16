Лукашенко подарили «Минск»

Президент Беларуси Александр Лукашенко получил в подарок новейший мотоцикл марки «Минск» — модель Д4 125. Презент политику вручили на «МотоВелоЗаводе», куда он пожаловал в четверг, 16 января.

Подаренный Лукашенко мотоцикл марки «Минск». Фото © БелТА

Визит Лукашенко на завод совпал с его поездкой в Минский городской технопарк, где сотрудники выразили свою благодарность главе республики за поддержку и восстановление предприятия, которое стало популярным еще в советские времена. В качестве знака признательности коллектив вручил президенту мотоцикл «Минск», который стал первым изделием с обновленной производственной линии.

По данным БелТА, новейшая модель была разработана специально для дорожных условий стран СНГ и имеет современный дизайн. Производитель характеризует мотоцикл как надёжный, выносливый и экономичный в обслуживании.