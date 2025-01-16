В Кремле оценили слова кандидата в госсекретари США об уступках ради прекращения конфликта

Позиция России по урегулированию конфликта на Украине была сформулирована президентом РФ Владимиром Путиным ещё летом, она последовательна, предельно ясна и хорошо всем известна. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал заявления кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио о том, что урегулирование потребует уступок со всех сторон.