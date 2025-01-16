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16 января, 11:10

В Кремле оценили слова кандидата в госсекретари США об уступках ради прекращения конфликта

Песков: Позиция РФ по Украине предельно ясна и хорошо всем известна

Позиция России по урегулированию конфликта на Украине была сформулирована президентом РФ Владимиром Путиным ещё летом, она последовательна, предельно ясна и хорошо всем известна. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал заявления кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио о том, что урегулирование потребует уступок со всех сторон.

«Наша позиция по урегулированию была сформулирована четко президентом, мы исходим из этой позиции. Эта позиция была сформулирована в июне прошлого года в ходе выступления главы государства перед МИД», — сказал представитель Кремля.

Песков заявил, что РФ не снимет санкции с Рубио, пока под ними находится Лавров
Песков заявил, что РФ не снимет санкции с Рубио, пока под ними находится Лавров

Напомним, ранее американский сенатор Марко Рубио, которого избранный президент Дональд Трамп предложил на пост госсекретаря США, не исключил вероятности снятия санкций в рамках переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Также Рубио считает, что Украина не сможет восстановить границы, существовавшие до начала СВО.

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Life.ru

Александр Юнашев
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