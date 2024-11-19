Песков заявил, что РФ не снимет санкции с Рубио, пока под ними находится Лавров
Россия не будет снимать санкции с сенатора от Флориды Марко Рубио, которого избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить на пост госсекретаря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что такие действия возможны только в случае зеркальных шагов со стороны Вашингтона, который ввёл рестрикции против главы МИД РФ Сергея Лаврова.
«У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями?» — отметил Песков.
Рубио, включённый в санкционные списки России с мая 2022 года, известен своими консервативными взглядами. Несмотря на критику помощи Украине, он активно выступает против Китая и Кубы, позиционируя себя как «антикоммунист». Борьба с КНР, по словам Трампа, остаётся ключевым приоритетом внешней политики США.
Ранее Дмитрий Песков, комментируя решение уходящего в отставку американского лидера Джо Байдена разрешить Киеву удары вглубь России, заявил, что президент РФ Владимир Путин ещё в сентябре ясно и недвусмысленно озвучил позицию Кремля относительно таких ударов. Напомним, 17 ноября в западной прессе появились публикации о том, что Джо Байден всё же дал Киеву зелёный свет на удары ракетами ATACMS по российской территории. Их недвусмысленно подтвердил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Life.ru