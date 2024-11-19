Песков заявил, что РФ не снимет санкции с Рубио, пока под ними находится Лавров

Россия не будет снимать санкции с сенатора от Флориды Марко Рубио, которого избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить на пост госсекретаря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что такие действия возможны только в случае зеркальных шагов со стороны Вашингтона, который ввёл рестрикции против главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями?» — отметил Песков.