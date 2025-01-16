«Кринж и мем»: Захарову насмешила странная структура Совета Европы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кринжом и мемом структуру «Обсерватория по преподаванию истории в Европе» и её мероприятия для проталкивания антиисторичных русофобских теорий. Работает организация под крылом Совета Европы.

«Совет Европы создал структуру под названием «Обсерватория по преподаванию истории в Европе», на мероприятиях под эгидой которой звучат антиисторичные заявления. Мы будем наблюдать за антиисторической деятельностью Обсерватории СЕ по переформатированию исторической науки, внедрению русофобских теорий (...) Кроме как словами кринж и мем это не описать», — отметила дипломат на брифинге.