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16 января, 12:02

«Кринж и мем»: Захарову насмешила странная структура Совета Европы

Захарова сочла кринжом и мемом «Обсерваторию по преподаванию истории в Европе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кринжом и мемом структуру «Обсерватория по преподаванию истории в Европе» и её мероприятия для проталкивания антиисторичных русофобских теорий. Работает организация под крылом Совета Европы.

«Совет Европы создал структуру под названием «Обсерватория по преподаванию истории в Европе», на мероприятиях под эгидой которой звучат антиисторичные заявления. Мы будем наблюдать за антиисторической деятельностью Обсерватории СЕ по переформатированию исторической науки, внедрению русофобских теорий (...) Кроме как словами кринж и мем это не описать», — отметила дипломат на брифинге.

Захарова уточнила, что выбрала именно такие выражения, чтобы донести до западной аудитории позицию России по поводу «псевдотворчества таких исторических структур».

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Ранее Мария Захарова осудила действующего президента США Джо Байдена за его признание в том, что он создал риск ядерной войны с Россией. Она подчеркнула, что слова американского лидера должны заставить задуматься тех, кто обвинял Россию в якобы «бряцании оружием».

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Наталья Афонина
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