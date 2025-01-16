«Кринж и мем»: Захарову насмешила странная структура Совета Европы
Захарова сочла кринжом и мемом «Обсерваторию по преподаванию истории в Европе»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кринжом и мемом структуру «Обсерватория по преподаванию истории в Европе» и её мероприятия для проталкивания антиисторичных русофобских теорий. Работает организация под крылом Совета Европы.
«Совет Европы создал структуру под названием «Обсерватория по преподаванию истории в Европе», на мероприятиях под эгидой которой звучат антиисторичные заявления. Мы будем наблюдать за антиисторической деятельностью Обсерватории СЕ по переформатированию исторической науки, внедрению русофобских теорий (...) Кроме как словами кринж и мем это не описать», — отметила дипломат на брифинге.
Захарова уточнила, что выбрала именно такие выражения, чтобы донести до западной аудитории позицию России по поводу «псевдотворчества таких исторических структур».
Ранее Мария Захарова осудила действующего президента США Джо Байдена за его признание в том, что он создал риск ядерной войны с Россией. Она подчеркнула, что слова американского лидера должны заставить задуматься тех, кто обвинял Россию в якобы «бряцании оружием».
Telegram / МИД России