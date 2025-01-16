Суд обязал каннибала Спесивцева выплатить 1 млн рублей дочери своей жертвы

Напомним, Александр Спесивцев стал известен благодаря серии преступлений, в ходе которых он убил и съел не менее 15 человек с марта по сентябрь 1996 года. В основном его жертвами становились женщины и дети. В 1997 году Спесивцев был осуждён на десять лет тюремного заключения за одно из своих преступлений. В мае прошлого года он опять предстал перед судом, откуда его отправили на бессрочное лечение. Теперь он всю жизнь будет содержаться в психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением. В декабре дочь жертвы «сибирского потрошителя» решила с ним поквитаться, она попросила суд заменить лечебницу на тюрьму.