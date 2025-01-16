Суд обязал каннибала Спесивцева выплатить 1 млн рублей дочери своей жертвы
Александр Спесивцев на допросе. Обложка © 42.мвд.рф
Заводской районный суд в Новокузнецке частично удовлетворил иск дочери одной из жертв серийного маньяка-каннибала Александра Спесивцева. Суд обязал его выплатить женщине 1 миллион рублей. Об этом сообщили ТАСС в суде.
«16 января 2025 года Заводской районный суд Новокузнецка удовлетворил иск женщины частично: со Спесивцева в её пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей», — рассказали в суде.
Изначально дочь пострадавшей обращалась к Спесивцеву с требованием выплатить 10 миллионов рублей в качестве возмещения морального ущерба. На момент исчезновения мамы девочке было чуть больше года.
Напомним, Александр Спесивцев стал известен благодаря серии преступлений, в ходе которых он убил и съел не менее 15 человек с марта по сентябрь 1996 года. В основном его жертвами становились женщины и дети. В 1997 году Спесивцев был осуждён на десять лет тюремного заключения за одно из своих преступлений. В мае прошлого года он опять предстал перед судом, откуда его отправили на бессрочное лечение. Теперь он всю жизнь будет содержаться в психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением. В декабре дочь жертвы «сибирского потрошителя» решила с ним поквитаться, она попросила суд заменить лечебницу на тюрьму.