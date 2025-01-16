Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 января, 15:48

Суд обязал каннибала Спесивцева выплатить 1 млн рублей дочери своей жертвы

Александр Спесивцев на допросе. Обложка © 42.мвд.рф

Александр Спесивцев на допросе. Обложка © 42.мвд.рф

Заводской районный суд в Новокузнецке частично удовлетворил иск дочери одной из жертв серийного маньяка-каннибала Александра Спесивцева. Суд обязал его выплатить женщине 1 миллион рублей. Об этом сообщили ТАСС в суде.

«16 января 2025 года Заводской районный суд Новокузнецка удовлетворил иск женщины частично: со Спесивцева в её пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей», — рассказали в суде.

Изначально дочь пострадавшей обращалась к Спесивцеву с требованием выплатить 10 миллионов рублей в качестве возмещения морального ущерба. На момент исчезновения мамы девочке было чуть больше года.

В США казнят серийного убийцу-каннибала, съевшего сердце жертвы
В США казнят серийного убийцу-каннибала, съевшего сердце жертвы

Напомним, Александр Спесивцев стал известен благодаря серии преступлений, в ходе которых он убил и съел не менее 15 человек с марта по сентябрь 1996 года. В основном его жертвами становились женщины и дети. В 1997 году Спесивцев был осуждён на десять лет тюремного заключения за одно из своих преступлений. В мае прошлого года он опять предстал перед судом, откуда его отправили на бессрочное лечение. Теперь он всю жизнь будет содержаться в психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением. В декабре дочь жертвы «сибирского потрошителя» решила с ним поквитаться, она попросила суд заменить лечебницу на тюрьму.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar