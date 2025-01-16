Бывший глава киевского метро удрал с Украины благодаря фейковой справке о неизлечимой болезни
Экс-глава киевского метро Брагинский покинул Украину благодаря фальшивой справке
Виктор Брагинский. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Виктор Брагинский
Бывший глава киевского метро Виктор Брагинский уехал за границу при помощи поддельного заключения ВЛК о неизлечимом заболевании. Против него возбуждено уголовное дело, а в доме «мнимого больного» проводятся обыски.
По данным украинских СМИ, Виктора Брагинского сняли с военного учёта из-за неизлечимой болезни, которой на самом деле нет. С подельным документом бывший глава метро покинул страну.
Летом 2024 года чиновник ушёл в отставку после громкого журналистского расследования о коррупции. В то же время он сложил мандат депутата Киевсовета. Осенью Брагинского заподозрили в причастности к делу о затоплении метро — ему было предъявлено обвинение.
Напомним, что затопление киевского метро произошло в декабре 2023 года. Из-за разгерметизации тоннелей 6 станций на синей ветке ушли под воду. Глава кабинета министров Украины Денис Шмыгаль обвинил в случившемся власти Киева.