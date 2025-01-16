Захарову поверг в недоумение вызов посла России в МИД Армении из-за «Вестей недели»

Не в меру эмоциональная негативная реакция Армении на сказанные российским журналистом в телеэфире слова о Зангезурском коридоре вызывает недоумение, ведь Еревану прекрасно известна официальная позиция Москвы по этому вопросу. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Честно говоря, эта реакция вызывает недоумение, потому что речь идёт о высказываниях журналиста. Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова, и тем более нынешнее армянское руководство сделало это своим императивом. Это во-первых, а во-вторых, наша официальная позиция — не точка зрения, а официальная позиция государства — хорошо Еревану известна, её суть мы неоднократно озвучивали», — напомнила спикер дипломатического ведомства.

Она пояснила, что Россия последовательно призывает к комплексному разблокированию всех транспортных и экономических связей Южного Кавказа на базе трёхсторонних договорённостей на высшем уровне. Уже достигнутые договорённости предполагают открытие всех путей транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республики при наличии гарантий безопасности с армянской стороны и контроля за транспортом от органов пограничной службы ФСБ РФ.

Захарова добавила, что в рамках трёхсторонней группы удалось претворить в жизнь многое из того, о чём говорилось в подписанных соглашениях, например вплотную приблизиться к возобновлению железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном. В то же время, в рабочей группе никогда не обсуждалось создание каких бы то ни было экстерриториальных коридоров в Армении, а договаривались совсем о другом принципе — маршруты находятся под юрисдикцией тех стран, по территории которых они пролегают.