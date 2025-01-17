С банькой и казачьим хором: Платное «VIP-Крещение» для москвичей расстроило РПЦ

Один из загородных клубов Подмосковья предлагает всем желающим отпраздновать православный праздник Крещения, окунувшись... в платную прорубь. Да ещё и с каким антуражем! В программе: выступление казачьего хора, чай с пряниками и баранками, согревающие напитки, праздничный молебен, крестный ход под колокольный звон и непосредственно само купание в стиле «комфорт-плюс».

Для удобства гостей обещают организовать тёплую раздевалку и дежурство скорой помощи на территории комплекса, а согревать участников крещенских купаний будут в баньке на берегу. Цена вопроса в этом году — четыре тысячи рублей, в прошлом было дешевле.

«Организовываем такие купания регулярно. В прошлом году у нас было около 150–200 человек», — рассказали корреспонденту Life.ru в отделе продаж.

В прошлом году православное Крещение отмечали в «Москоу кантри клабе» с песнями и плясками. Фото с официального сайта загородного клуба

В РПЦ знают о попытках «коммертизировать» христианские праздники, в том числе и Крещение, но моду на это поддержать никак не могут. И дело не в стоимости «вип-купаний» (для кого-то четыре тысячи рублей — это вообще не деньги), а в том, что происходящее будет напоминать народные гуляния, где участники рискуют забыть о самом главном — о вере.

Если это происходит на частной территории, то запретить это нельзя. Любой клуб, гостиница наверное, может пригласить священника, чтобы освятить крещенскую воду, но это никоим образом не повлияет на самый главный элемент, который является бесплатным, а именно веру человека и его способность воспринять радость от этого праздника. Ну и, конечно, доведённая до абсурда коммертизация церковного праздника никакой духовной пользы принести не может. Комментирует Life.ru руководитель отдела по внешним коммуникациям Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе.

Представитель РПЦ напоминает, что грехи смываются покаянием, а крещенские купания стоит рассматривать лишь как благочестивую традицию. Более того, погружение в крещенскую прорубь и вовсе не является обязательным атрибутом праздника. Участие верующего христианина в Крещении заключается в посещении праздничного богослужения и водосвятного молебна, после чего каждый человек может принять священную воду, окропить ею свою квартиру, дом и таким образом освятить помещение.