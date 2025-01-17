Захарова ответила на вопрос о диалоге с США строками из песни Игоря Николаева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос о возможной подготовке Москвой документа с предложениями для Вашингтона в рамках украинского кризиса, процитировав строки из песни Игоря Николаева. По её словам, подход к такому документу можно было бы описать словами: «Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты».

На брифинге Захарова уточнила, что вопрос журналиста о наличии у России документа, адресованного США, напомнил ей песню известного исполнителя. Она отметила, что документ, вероятно, мог бы выглядеть именно так, если следовать логике этой композиции.

«Ваш вопрос, я так понимаю, подготовила ли Россия какой-либо документ, адресованный США, с перечислением каких-то шагов, мне напомнил одну известную песню, по-моему Игоря Николаева: Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты. Видимо, так должен быть составлен этот документ», — сказала Захарова.