В Рыбном союзе объяснили Life.ru, как выбрать самый экологически чистый продукт

Традиционно самой экологически чистой считается холодноводная рыба, которая вылавливается в Северном и Дальневосточном бассейнах. И чем выше широты, тем экологичнее, рассказали Life.ru в Рыбном союзе. Логика очевидна: там, где меньше развита деятельность человека, экосистема сохраняется без антропогенного влияния.

К холодноводным рыбам относятся минтай, треска, пикша, навага, сайда, тихоокеанская и атлантическая сельди, хек, сиг, муксун, омуль, чир, дальневосточные камбалы, тихоокеанские лососи, северные креветки, крабы и другие виды водных биоресурсов.

«При этом рыба и морепродукты, которые добывают в других бассейнах (Западном, Волжско-Каспийском, Азово-Черноморском, а также во внутренних водоёмах страны) также безопасны», — отмечают эксперты.

Россельхознадзор регулярно проводит мониторинг ветеринарной безопасности районов промысла. Рыбная продукция и морепродукты проходят многоступенчатую систему проверки на соответствие требованиям безопасности и нормам, установленным российским законодательством, отметили в Рыбсоюзе.

За безопасностью и качеством продукции на полке также следит Роспотребнадзор. Вся рыбная продукция и морепродукты от добросовестных производителей и известных поставщиков безопасны. Важно приобретать товар в проверенных торговых точках, а вот продукцию с рук и в местах стихийно организованной торговли лучше обходить стороной.