В Рыбном союзе объяснили Life.ru, как выбрать самый экологически чистый продукт
Рыбный союз: Самой экологически чистой считается холодноводная рыба
Традиционно самой экологически чистой считается холодноводная рыба, которая вылавливается в Северном и Дальневосточном бассейнах. И чем выше широты, тем экологичнее, рассказали Life.ru в Рыбном союзе. Логика очевидна: там, где меньше развита деятельность человека, экосистема сохраняется без антропогенного влияния.
К холодноводным рыбам относятся минтай, треска, пикша, навага, сайда, тихоокеанская и атлантическая сельди, хек, сиг, муксун, омуль, чир, дальневосточные камбалы, тихоокеанские лососи, северные креветки, крабы и другие виды водных биоресурсов.
«При этом рыба и морепродукты, которые добывают в других бассейнах (Западном, Волжско-Каспийском, Азово-Черноморском, а также во внутренних водоёмах страны) также безопасны», — отмечают эксперты.
Россельхознадзор регулярно проводит мониторинг ветеринарной безопасности районов промысла. Рыбная продукция и морепродукты проходят многоступенчатую систему проверки на соответствие требованиям безопасности и нормам, установленным российским законодательством, отметили в Рыбсоюзе.
За безопасностью и качеством продукции на полке также следит Роспотребнадзор. Вся рыбная продукция и морепродукты от добросовестных производителей и известных поставщиков безопасны. Важно приобретать товар в проверенных торговых точках, а вот продукцию с рук и в местах стихийно организованной торговли лучше обходить стороной.
Ранее Life.ru сообщал, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Государственную думу с предложением ввести запрет на торговлю шаурмой. Речь идёт о продаже блюда через ларьки и киоски, которые работ по принципу «открытого окна».
Shutterstock / FOTODOM / Mironov Vladimir