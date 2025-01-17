Потерявший особняк лидер группы «Мумий Тролль» может избежать удара из Владивостока
В Думу Владивостока не приходили обращения о лишении Лагутенко почётного звания
Илья Лагутенко. Фото © ТАСС / Виктор Кручинин
Никаких обращений о лишении лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко звания почётного гражданина не поступало в думу Владивостока. В представительном органе также заявили, что подобное звание не зависит от факта проживания человека на территории города.
«В связи с размещением в ряде СМИ сообщения о предложении представителей общественности города лишить Илью Игоревича Лагутенко звания «Почётный гражданин города Владивостока» сообщаем, что в Думу города Владивостока подобное обращение не поступало», — рассказал РИА «Новости» представитель думы.
В положении о звании «Почётный гражданин города Владивостока» указано, что оно может быть отнято решением думы в случае установления недостоверности данных в документах, на основании которых оно было присвоено, или если вступит в силу обвинительный приговор суда.
В городскую думу планирует обратиться председатель почётных граждан Владивостока и Приморья Светлана Морозова. Политик планирует начать поиск необходимых правовых документов для того, чтобы лишить Лагутенко звания.
«Пока, на мой взгляд, такого (механизма) нет… Мы не хотели, чтобы он был почётным гражданином, мы везде против выступали», — сказала Морозова.
Напомним, после начала СВО лидер группы «Мумий Тролль» обосновался в США. В последние дни фамилия музыканта снова всплыла на фоне чудовищных пожаров в Лос-Анджелесе. Особняк сбежавшего из страны певца у океана, который он купил семь лет назад в ипотеку, сгорел. Сейчас Лагутенко намерен усиленно работать, чтобы отстроить заново жильё. Тем временем общественники Владивостока вспомнили о его прошлых грехах и потребовали лишить Илью Лагутенко почётного звания, полученного в 2016 году.