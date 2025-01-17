Потерявший особняк лидер группы «Мумий Тролль» может избежать удара из Владивостока

Никаких обращений о лишении лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко звания почётного гражданина не поступало в думу Владивостока. В представительном органе также заявили, что подобное звание не зависит от факта проживания человека на территории города.

«В связи с размещением в ряде СМИ сообщения о предложении представителей общественности города лишить Илью Игоревича Лагутенко звания «Почётный гражданин города Владивостока» сообщаем, что в Думу города Владивостока подобное обращение не поступало», — рассказал РИА «Новости» представитель думы.

В положении о звании «Почётный гражданин города Владивостока» указано, что оно может быть отнято решением думы в случае установления недостоверности данных в документах, на основании которых оно было присвоено, или если вступит в силу обвинительный приговор суда.

В городскую думу планирует обратиться председатель почётных граждан Владивостока и Приморья Светлана Морозова. Политик планирует начать поиск необходимых правовых документов для того, чтобы лишить Лагутенко звания.