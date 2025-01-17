Украл и закопал в лесу: Директор депозитария в Сочи оказался похитителем 168 млн у клиентов

В Сочи полиция задержала подозреваемого в хищении около 168 миллионов рублей из арендованных гражданами сейфовых ячеек в депозитарном центре. Им оказался исполняющий директор самой организации, который украл деньги и спрятал их в лесу. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Сочи задержали подозреваемого в краже денег из ячеек в депозитарном центре. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Полицейские в кратчайшие сроки установили, что к хищениям может быть причастен исполняющий директор организации. Фигурант задержан нашими сотрудниками на рабочем месте и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — пояснила она.