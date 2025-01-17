Украл и закопал в лесу: Директор депозитария в Сочи оказался похитителем 168 млн у клиентов
Задержан подозреваемый по делу о краже 168 млн руб из ячеек депозитария в Сочи
В Сочи полиция задержала подозреваемого в хищении около 168 миллионов рублей из арендованных гражданами сейфовых ячеек в депозитарном центре. Им оказался исполняющий директор самой организации, который украл деньги и спрятал их в лесу. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.
В Сочи задержали подозреваемого в краже денег из ячеек в депозитарном центре. Видео © Telegram / Ирина Волк
«Полицейские в кратчайшие сроки установили, что к хищениям может быть причастен исполняющий директор организации. Фигурант задержан нашими сотрудниками на рабочем месте и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — пояснила она.
Потерпевшими в деле числятся 18 человек, которые лишились своих денег. На допросе задержанный рассказал о тайнике, где прятал украденные средства. Он обернул деньги в пакет и закопал в лесу. Мужчина уже показал это место следователям. Там обнаружена часть похищенных средств — 600 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
Напомним, в Сочи горожане пожаловались на пропажу денег из арендованных ими ячеек в многофункциональном депозитарном центре. Размер украденных средств составил почти 100 миллионов рублей. По данным следствия, ячейки не были взломаны, грабители открывали их штатными ключами. Потерпевших изначально было 17 человек.
Telegram / Ирина Волк