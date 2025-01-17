«У Киева нет выхода»: В Японии назвали позицию России очень выгодной для заключения перемирия
DS: Россия находится в выгодном положении для заключения перемирия с Украиной
Текущая ситуация в украинском конфликте складывается в пользу России, Москва находится в очень выгодном положении для заключения перемирия. Экономика РФ устойчива и останется такой в ближайший год. Об этом пишет японское издание Daily Shincho.
«Не следует ждать падения российского правительства из-за продолжающейся СВО. Анализ показывает, что экономика на протяжении будущего года останется стабильной. Сейчас Москва находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия», — сказано в материале.
По мнению японских аналитиков, на Украине всё с точностью наоборот. Вероятность победы Киева в конфликте близка к нулю из-за неблагоприятных экономических и политических условий в стране. Единственный вариант для украинских властей — скорейшее прекращение боевых действий.
Украинская сторона, в свою очередь, сомневается в том, что конфликт будет завершён в 2025 году. Такое мнение высказывают депутаты Рады. Также депутаты полагают, что Владимир
Зеленский попытается сорвать план избранного президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию военного противостояния.
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