Текущая ситуация в украинском конфликте складывается в пользу России, Москва находится в очень выгодном положении для заключения перемирия. Экономика РФ устойчива и останется такой в ближайший год. Об этом пишет японское издание Daily Shincho.

«Не следует ждать падения российского правительства из-за продолжающейся СВО. Анализ показывает, что экономика на протяжении будущего года останется стабильной. Сейчас Москва находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия», — сказано в материале.